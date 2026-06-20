体操女子の日本代表が２０日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターでアジア選手権（２５日開幕、中国）に向けた試技会を公開した。

試技会後、女子の村上茉愛強化本部長が取材に応じ、自ら考案したという女子日本代表のスローガン「ＢＵＩＬＤ ＴＨＥ ０・１」（０・１を詰み、世界を獲る）を発表した。「目標はついこの間までは団体総合でメダル獲得としていたんですが、（５月の）ＮＨＫ杯の点数、実力をみて団体総合金メダルに目標を変えました。それをみんなの前で伝えて、実際、最高得点が１７０点を取れる実力がある。取れない理由はなんなのか。ＮＨＫ杯も含めてＤスコア（演技難易度）の取りこぼしが多かった。その取りこぼしを少なくして、０・１の積み重ねというところを大事に。私も競技のとき、０・１で金メダル、０・１で４番だった経験もしているので」と理由を説明した。

２４年パリ五輪団体総合で金メダルを獲得した米国は１７１・２９６点。村上強化本部長が掲げる１７０点が現実になれば、決して絵空事ではない。

その思いはチームに早くも浸透している。村上本部長は「今日も攻めた演技が出来ていた」と振り返るが、アジア大会、世界選手権代表の岡村真は「自分自身も金メダルを絶対取りたいと思っている。それを聞いた時に自分の意志とみんなの意志がつながったと思って、同じ方向に向いて今以上に頑張れると思いました」とその言葉が自らを、そしてチームを支えてくれていると話した。

今後はアジア選手権を経て、アジア大会（９月）、世界選手権（１０月）と続いていく。大きなスローガンを胸にチーム一丸、輝くメダルを目指していく。