スロット監督を電撃解任し、イラオラ新監督を招聘したリバプールが、ライプツィヒ所属のコートジボワール代表ＦＷヤン・ディオマンデ（１９）の獲得に本格的に動き出したしたことが２０日までに明らかになった。

リバプールの地元紙「リバプール・エコー」によると、リバプールは１８日、１億ユーロ（約１８６億円）の移籍金を提示。しかしこの１回目のオファーはライプツィヒが拒否したという。

「リバプール・エコー」によると、ライプツィヒの希望額１億３０００万ユーロ（２４１億円）は１９歳選手に対しては異例の巨額となり、昨季のフロリアン・ビルツの移籍金に匹敵する。

しかし、長年チームを牽引したエジプト代表ＦＷモハメド・サラーが３４歳となって退団し、ディオマンデの獲得が急務となったリバプールは、今、欧州で最も有望とされる１９歳ウィンガー獲得を続行。ライプツィヒとは過去にナビー・ケイタ、イブラヒマ・コナテ、ドミニク・ソボスライらの移籍を実現した実績もあり、最終的にはイラオラ新監督に将来性豊かな新戦力を提供することになりそうだ。