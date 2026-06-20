英BBCは19日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、全試合に導入されている給水休憩について、その経済効果や問題点を公式サイトで分析した。

国際サッカー連盟（FIFA）は今大会、全試合に前後半1度ずつ、各3分の給水休憩を設けることを義務付けた。従来のガイドラインでは、試合開始時の気温が31度を超えた場合、開始から30分過ぎに設定されてきたが、今大会では気温や屋内か開閉式競技場での開催、空調の有無などを問わず実施している。

BBCは「強く批判されている2億5000万ドルの金脈 給水休憩中の広告は今後も続くのか？」と、やや批判的な見出しで報道。1試合当たり4分20秒、大会全体で7時間30分40秒が、視聴者が今大会で目にすることにあるテレビCMの時間だとした。

同局では、給水休憩によって1試合当たり30秒のCMスポットが最大8枠、生まれるとし、大会全体では832枠と試算。専門家への取材によると、米FOXスポーツの30秒CM枠は平均20万ドル（約3220万円）で、地元米国代表の試合や大会終盤の試合は75万ドル（約1億2075万円）まで上がるという。その上で「給水タイム中の広告だけで、米国だけでも2億5000万ドル（約402億5000万円）以上の収益が見込まれる」と試算した。さらに、米国のスポーツマネジメントの専門家の試算では、給水休憩による全世界の広告効果は、10億ドル（約1610億円）の超巨額に達するとの試算を伝えた。

一方で、問題も起きた。メキシコ−南アフリカ戦では、CMの終了が遅れたため、試合再開の瞬間を放送することができなかった。米国のポチェッティーノ監督は、極度に暑い場合を除いて、給水休憩は不要との見解を示している。

FIFAは今後も給水休憩を継続するか、明言していない。しかし、同局は「組織や放送局に経済的なメリットがある」「モロッコ、スペイン、ポルトガルが共同開催する30年が酷暑の中で行われる可能性がある」という理由から、「この制度が長期的に定着する可能性は非常に高い」と推測している。