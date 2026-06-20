サッカー日本代表が、オランダとの初戦で2対2と引き分け、貴重な勝ち点1を挙げた。サポーターなどの喜びの声が報道される一方、中継に対して、Xでは「初心者向けの解説もありだが、個人的にはもっと深い分析もほしい」「“がんばれ日本”だけじゃなく辛口批評もしてほしい」などの声があがっている。

【映像】「日本のサッカー界に必要なのは週刊文春」と力説する木崎伸也氏（実際の映像）

そんな中、存在感を増しているのが、選手、監督、戦術などに対して、時には厳しいことを言うネットでのスポーツの批評。では、スポーツジャーナリズムは一体、何のためにあるのか。『ABEMA Prime』では、サッカー有識者とともに考えた。

■「選手、ファン、メディアの三角形が大事」

ワールドカップを現地取材しているスポーツライターの木崎伸也氏は、スポーツジャーナリズムについて、「選手、ファン、メディアの三角形が大事。これはドイツに6年住んでいた時に感じたことだ。毎週末しか試合がない中、メディアがあれこれと書くことで試合が盛り上がっていく側面があるため、エンターテインメントの一部というところはある」との見解を示した。

また、「メディアが敵になるとチームはまとまりやすい」といい、「外部に共通の敵がいると、選手たちが細かいことは抜きにして団結しやすい。批判されることで、メディアをぎゃふんと言わせたいという思いが生まれるのではないか。そういう意味で、今までの日本代表は批判されている時の方がいい結果が出ている」。

これに対して、元日本代表のDF・森脇良太氏は「それはあると思う。批判的なコメントが来ていると、選手たちも絶対見返してやるという気持ちになって、いつも以上の力が出たりする」と同意。一方で、「いい結果を残したら、批判した時と同様に絶賛するようなコメントも必要。それがいい信頼関係を築けるんじゃないか」とも語った。

ネット上のインプレッション稼ぎや印象操作の話題になると、遠藤航選手が離脱した際を例に挙げ、「普通の顔写真を使えばいいのに、インプレッションを稼ぎたいために落ち込んでいる写真を使ったり、鬼の形相をして怒っているような顔を切り抜いているんじゃないか」とメディアへの複雑な心境を明かした。

■「日本のサッカー界に必要なのは週刊文春」

木崎伸也氏は、日本とヨーロッパのスポーツメディアの違いについて、「週刊文春的なものがあるかないかだ。日本のサッカー界に必要なのは週刊文春」との持論を展開。「選手には嫌がられるが、スキャンダルやプライベートの情報は大衆が望むものであり、選手への親近感や関心を抱かせるための必要悪として誰かがやってくれないか」と望んだ。

現地で取材するスポーツライターのミムラユウスケ氏は、「もし日本のサッカージャーナリズムの課題があるとしたら、サッカーバカが多いということ。サッカーバカの中に伝える側がいると、今の状況がどうなっているかがわからない」。

さらに、「日本は選手個人を推す文化が強いため、その選手が引退するとファンがいなくなってしまうが、ヨーロッパだと箱推しが基本だ。日本の文化や消費の仕方も、課題としてあると感じている」と語った。

■選手とメディアの距離感

選手とメディアの距離感について、木崎氏は「ヨーロッパの人を見てると、右手で握手しながら左手で殴るみたいなことを平気でする人がいる。それはあまりできないが、議論を深めるためには懐に食い込んでオフレコの話を聞ける関係を築くことが先決だ」と説明し、「記者は汚れ役だ。そこで情報を得て、みんなで批判し合っていく。補完関係だと思っている」。

また、日本における批判や批評のあり方については、「批判すると遺恨、後腐れが残る。しかし、現在の日本人選手は海外経験を経て人の意見を聞きつつ主張する建設的なミーティングができる。そういうのが広がっていくと、サッカーに限らずいろんな業界で批判や批評が正常化していくと思っている」との展望を話す。

その上で、「もっと内幕を出した方が面白い。それを選手たちが乗り越えてくれると信じている」と、批評がもたらすエンタメとしての魅力を強調した。

サッカークラブ「シュワーボ東京」監督兼代表で、YouTuberのレオザフットボール氏は、「批評系と応援系のコンテンツは実際分かれていると思う。地上波の解説は応援系、ネット系メディアは批評系が多い。応援系は批評系を嫌がるが、これはこれでコンテンツとして成立しているという風に、自分のコンテンツを確立することが大事だ」とした。



（『ABEMA Prime』より）