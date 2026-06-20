フジ退社の34歳・小澤陽子アナ、フリー転身＆新ブランド立ち上げを報告 「ゼロから独りで準備を進めて」意気込みつづる
11年務めたフジテレビを退社した小澤陽子アナウンサー（34）が、20日に自身のインスタグラムを更新し、新ブランドを立ち上げると報告。フリーとして活動していくことも発表した。
【写真】“代表”の文字が…元フジ小澤陽子アナ、独立報告＆新ショット
投稿で「新しい挑戦のご報告」と題し、「この度、アナウンサーというお仕事とは別に、尊い我が子とみんなで（家族３世代まで）お揃いができる日本発のリンクコーデブランド『zutto toujours ｜ずっと・トゥジュール』を立ち上げました」と伝えた。
社会人12年目となり、「右も左もわからない世界に自ら飛び込み、構想からここまで、沢山の壁にぶつかってきました。(あえて いばらの道を選んでしまうタイプ…笑)」と現状をつづり、「一つひとつ勉強・対処しながらゼロから独りで準備を進めてまいり、本日2026年6月20日、晴れて公式ローンチとの運びとなりました。大変なこともあるけど、とっても楽しいです！」と報告。また、「自らのマタニティ期や育児の経験はもちろん、沢山の現役ママにインタビューし、リアルな母親目線で “プチ不満” を解決するような、機能性あるデザインの取り入れにも注力しています」と伝えた。
さらに今後の活動について、「アナウンサー業務もフリーランスとして活動していく予定」とも説明。「多くの人に幸せな気持ちをお届けできるようがんばってまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。
小澤アナは、1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学卒業。2015年、フジテレビに入社。ニュースバラエティー番組『全力！脱力タイムズ』をはじめ、『みんなのKEIBA』、ニュース番組『Live News it! フィールドキャスター』などを担当。今年3月に、6月をもって退社することを発表していた。また、プライベートでは、22年11月に結婚を発表し、24年に第1子となる女児を出産している。
【写真】“代表”の文字が…元フジ小澤陽子アナ、独立報告＆新ショット
投稿で「新しい挑戦のご報告」と題し、「この度、アナウンサーというお仕事とは別に、尊い我が子とみんなで（家族３世代まで）お揃いができる日本発のリンクコーデブランド『zutto toujours ｜ずっと・トゥジュール』を立ち上げました」と伝えた。
さらに今後の活動について、「アナウンサー業務もフリーランスとして活動していく予定」とも説明。「多くの人に幸せな気持ちをお届けできるようがんばってまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。
小澤アナは、1991年7月29日生まれ、神奈川県出身。慶應義塾大学卒業。2015年、フジテレビに入社。ニュースバラエティー番組『全力！脱力タイムズ』をはじめ、『みんなのKEIBA』、ニュース番組『Live News it! フィールドキャスター』などを担当。今年3月に、6月をもって退社することを発表していた。また、プライベートでは、22年11月に結婚を発表し、24年に第1子となる女児を出産している。