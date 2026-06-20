◇インターリーグ ドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日 ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。4―5の9回2死一、二塁、ダルトン・ラッシング捕手（25）が右前に同点打。相手の失策もからみ、劇的な勝利を収めた。デーブ・ロバーツ監督（54）はラッシングの成長と働きを認めた。

初回にマンシーの右前2点打で先制すると、2回にもパヘスの左中間適時二塁打で加点。しかし3回、無死満塁の好機で無得点に終わると、その後は打線が沈黙。3回以降はスコアボードに「0」を並べ、6回に同点、7回に勝ち越され、試合終盤を迎えた。

重苦しい空気の中、2点をリードされて迎えた最終回に最高のドラマが待っていた。3―5の9回1死、ベッツが左越えに8号ソロを放ち、反撃の気運を最大限に高めると次打者・マンシーが四球を選んで出塁。2死一、二塁から8番・ラッシングがオリオールズ守護神・ヘルズリーの投じた98.6マイル（約158.6キロ）直球を捉え、右前打への同点打を放つと、右翼手からの本塁送球を捕手が後逸。右翼手の失策で一走のウォードも生還し、劇的なサヨナラ勝利となった。

ラッシングはこの打席まで4打席3三振。3―0の3回1死満塁と絶好の得点機に空振り三振に倒れ、3―5の8回には先頭打者でこの日3つめの空振り三振に倒れていた。8回の打席後にはベンチでヘルメットを叩きつけ、さらに打撃グローブを投げ捨て、バットをへし折って激高する姿も中継カメラで映し出されていた。

感情を前面に押し出すプレースタイルに、米メディアでは“悪童”の愛称まで付けられた男が最後の最後で放った殊勲打。ロバーツ監督は、ラッシングの感情的な姿について「それは成長過程の一部であり、経験だと思う」と擁護する。「ダルトンについて言えば、三振が3つあって、最初の打席もライナーアウトで、かなりフラストレーションが溜まっていたと思う。それでも試合に残り、キャッチャーとしてもゲームを進めながら、試合がかかった場面で打席が回ってきた。それまでのことをすべて振り払い、自分で試合をひっくり返して勝利に貢献してくれた。本当に大きかった」と局面での集中力を称えた。

ラッシングの同点打、そしてサヨナラの得点は相手失策によって生まれた。「ヒットが出たあと、私は延長の可能性のことを考えていて、そのプレーは普通に処理されると思っていた。捕手の後ろにボールが抜けたのも実際には見ていなかった」と監督にとっても“想定外”のサヨナラ劇。「リプレーを見て、どうしてあれが抜けたのか分からない。捕手が試合終了だと思っていたのかもしれない。そのときは次のプレーに意識が向いていて、気づいたらみんながダグアウトから飛び出していた。得点が認められる状況になっていて、私はスコアカードを見ていたよ」と笑顔で振り返った。