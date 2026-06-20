大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が２０日、千葉・松戸市の部屋で行われた朝稽古で汗を流した。

パリ公演（１３、１４日）で初日を制し、２日目の総合優勝決定戦では横綱・豊昇龍（立浪）を破って、総合優勝を果たした。１８日に羽田空港に帰国。翌日の１９日から稽古場に降り、すでに名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）へ向けて始動していたという。この日は部屋の関脇・琴勝峰、幕内・琴栄峰と申し合い稽古を行って計９番相撲を取った。「昨日（１９日）も土俵には降りていた。半分寝ていたけど」と冗談まじりに話し、「時差ボケを大きくは感じていないが、寝ていても少し目が覚めたりしてしまうことがある」と語った。

サッカー北中米Ｗ杯が、世界的に大きな盛り上がりを見せている。パリ滞在中には「日本がオランダに引き分けたことと、食事をとっていた時に、フランスが点を入れて盛り上がっていたことは覚えている」と明かし、フランス代表のエース・ＦＷエムバペの２発で白星発進した現地の盛り上がりを肌で感じた。

公演期間中もホテルの部屋や支度部屋で体を動かしていたという。今後は数日部屋で調整した後に、名古屋入りする予定だ。