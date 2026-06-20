駅のホームで電車を撮影していたら、係員に注意されました。入場券を買っていても退去を求められることはあるのでしょうか？

駅ホームでの撮影は入場券があっても自由にできるわけではない

入場券は、電車に乗らずに駅の改札内やホームへ入るためのきっぷです。見送りや迎え、駅構内の利用などを想定したもので、JR東日本の旅客営業規則でも、乗車以外の目的で乗降場に入る場合は入場券を購入すると定められています。

ただし、入場券を買ったからといって、駅構内で自由に撮影できるわけではありません。駅のホームは、列車が近くを通り、多くの人が移動する場所です。撮影のために立ち止まったり、荷物を広げたりすると、ほかの利用者の通行を妨げることがあります。

特に注意したいのは、電車を撮影しているだけのつもりでも、周囲から見ると迷惑や危険に見える場合があることです。例えば、混雑したホームでカメラを構え続ける、点字ブロック付近に立つ、ホームの端に近づくといった行為は、事故につながるおそれがあります。



係員から退去を求められるのはどのようなケース？

入場券を買ってホームに入っていても、状況によっては係員から退去を求められることがあります。駅では入場券の有無だけでなく、利用者の安全や列車の運行に影響するかどうかが重視されるためです。

JR東日本は、駅ホームでほかの客や係員を無断で撮影する行為、ホーム柵やホームドア、点字ブロックの外側に乗り出す行為、点字ブロック上での立ち止まり、三脚・脚立・踏み台の使用、フラッシュや照明を使った撮影、大声で騒ぐ行為などを控えるよう案内しています。

また、安全確保のため、係員が撮影について制限や注意をする場合があるとも示しています。

このように、退去を求められるのは、撮影そのものが一律に問題視されるからではありません。ほかの利用者の移動を妨げたり、列車の運行に支障を与えたりするおそれがある場合に、係員から注意や退去の指示を受けることがあります。

また、係員から注意されたときに「入場券を買っている」と主張して撮影を続けると、状況が悪化するおそれがあります。注意を受けたら、すぐに撮影を止めて場所を移動するなど、指示に従うことが大切です。



トラブルを避けて電車を撮影するにはどうすればよい？

電車を撮影したい場合は、周囲の安全を最優先にしましょう。ホームでは、点字ブロックの上やその近くに立ち止まらず、通行の妨げにならない場所を選ぶ必要があります。特に混雑している時間帯は、撮影を控える判断も必要です。

また、三脚や脚立を使うと場所を取り、ほかの利用者が避けて通らなければならなくなるため、ホーム上では使用を避けたほうが安心です。フラッシュ撮影も、運転士や利用者の視界に影響するおそれがあるため控えましょう。

さらに、人が写り込む場合にも注意が必要です。駅は公共の場所とはいえ、ほかの利用者を無断で大きく写したり、その写真をSNSに投稿したりすると、プライバシー面のトラブルにつながるおそれがあります。

そのため、写真を公開する際は、顔や個人が分かる部分をぼかすなど、写り込んだ人への配慮が欠かせません。撮影したい列車がある場合は、時間に余裕を持ち、混み合いにくい場所を探すことが大切です。どうしても判断に迷うときは、駅係員に確認してから撮影しましょう。



入場券の役割を理解し、安全に撮影を楽しもう

入場券を買っていても、駅ホームで自由に撮影できるわけではありません。入場券は改札内に入るためのきっぷであり、撮影を優先できる権利ではないためです。

係員から注意を受けた場合は、周囲の安全や通行に影響している可能性があるので、反論して撮影を続けることはせず、指示に従うことが大切です。ほかの利用者への配慮を忘れずに、トラブルを避けながら安全に撮影を楽しみましょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 旅客営業規則 第2編 旅客営業 第8章 入場券

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 当社施設内等における録音・撮影マナーに関するお願い

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー