FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、ミニT×ミニスカにフリルレイヤード 甘辛ミックスコーデで魅せる【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】人気アイドル、甘辛ミックスコーデでランウェイ登場
鎮西は、ヴィンテージ風のミニTシャツ、ミニ丈のデニムスカートにチュール素材のフリルスカートを重ねたレイヤードスタイルで登場。ハートモチーフのベルトや大ぶりのフープピアス、チョーカーといったアクセサリーがアクセントとなり、甘さの中にエッジの効いた雰囲気を演出していた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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◆鎮西寿々歌、甘辛ミックスコーデで登場
鎮西は、ヴィンテージ風のミニTシャツ、ミニ丈のデニムスカートにチュール素材のフリルスカートを重ねたレイヤードスタイルで登場。ハートモチーフのベルトや大ぶりのフープピアス、チョーカーといったアクセサリーがアクセントとなり、甘さの中にエッジの効いた雰囲気を演出していた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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