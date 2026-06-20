「今日好き」おひなさま（長浜広奈）、美脚際立つフリルドレス姿に熱視線「アニメから出てきたみたい」「天才的に似合ってる」【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】「今日好き」話題の美女、ゴージャス衣装から美脚披露
ガーリーで華やかなドレスに王冠風のヘッドアクセサリーを合わせたコーディネートで登場した長浜。大胆にフリルがあしらわれたスカートからは美しい脚を輝かせた。このランウェイを受け、ネット上では「アニメから出てきたみたい」「天才的に似合ってる」「着こなせるのすごい」「可愛すぎ」「脚綺麗」などと反響が上がっている。
長浜は「今日、好きになりました。」シリーズの「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」に出演し、チャーミングなキャラクターが話題に。“おひなさま”の愛称で親しまれている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、長浜広奈のほか、なごみ、とうあ、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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◆長浜広奈、フリルドレスから美脚披露
ガーリーで華やかなドレスに王冠風のヘッドアクセサリーを合わせたコーディネートで登場した長浜。大胆にフリルがあしらわれたスカートからは美しい脚を輝かせた。このランウェイを受け、ネット上では「アニメから出てきたみたい」「天才的に似合ってる」「着こなせるのすごい」「可愛すぎ」「脚綺麗」などと反響が上がっている。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、長浜広奈のほか、なごみ、とうあ、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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