◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（20日、東京ドーム）

東京ドームで行われている中日と巨人の2戦目。始球式には、サッカー元日本代表の中澤佑二さんが登場しました。

ワールドカップに臨んでいるサッカー日本代表は、日本時間21日に2戦目・チュニジア戦を控えています。これを盛り上げるべく始球式に臨んだ中澤さんは、見事なノーバウンド投球。緊張した面持ちでマウンドにあがるも、ミットにボールが収まると拳をグッと握り、ホッとした様子で笑みを浮かべました。

始球式を終えた中澤さんは、興奮がおさまらない様子。「4万5000人の方の前でボールを投げるということは初めての経験ですし。しかも明日からはチュニジア戦ということで、僕の中で『これ失敗したら日本サッカーが…』と自分でも変なプレッシャーを感じながらマウンドの方に行かせていただいた」と振り返ります。さらに「僕の気持ちはまっすぐ飛んでいったと思うので、日本代表の選手たちへもメキシコのモンテレイまで僕のボールは届いたと思っています」と語りました。

スウェーデン戦を終えたチュニジアは、監督が交代。中澤さんは、チュニジアの選手たちも心機一転、日本戦に挑んでくると予想します。その中で「日本が受けて立つのではなくて、チャレンジャーの気持ちを持って、しっかりと日本らしいサッカーをすることが大事になってくると思います」とコメント。

さらに久保建英選手がチュニジア戦を欠場となる中で、ラッキーボーイ的な存在の出現に期待を寄せながら「上田(綺世)選手、小川(航基)選手、後藤(啓介)選手、塩貝(健人)選手含めて、前線のフォワードの選手が堅い守備の中でどれだけ点を取れるかというところ。セットプレーからチュニジア戦で点を取ることができれば、日本代表はこのワールドカップで上位もしくは優勝に近づく1つの攻撃パターンになる」とFW陣の躍動へ期待を寄せました。

サッカーワールドカップの日本ーチュニジアは、6月21日の午後1時にキックオフです。