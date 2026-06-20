◇インターリーグ ドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日 ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。先発の佐々木朗希投手（24）は6回に痛恨の連続被弾を喫し、5回2/3を3失点で勝敗は付かず。中盤で乱れはしたが、デーブ・ロバーツ監督（54）は佐々木の投球内容を高く評価した。

佐々木は5回までわずか1安打で5奪三振。最速は100.6マイル（約161.9キロ）を記録するなど、力で相手打線をねじ伏せた。だが、3―0で迎えた6回に落とし穴が待ち受けていた。2死一塁からヘンダーソンに対し、1ボールからの2球目、内角低めのスプリットを右翼席に運ばれ1点差に。さらに、次打者・アロンソにも1ボール1ストライクからの3球目、98マイル（約157.7キロ）直球を左中間席へ運ばれる2者連続アーチで同点に追いつかれ、降板となった。結局、5回2/3を投げ、4安打3失点、6三振1四球で白星は得られなかった。

痛恨の連続被弾。だが、5回までは完璧な投球内容だった。指揮官は「本当に素晴らしかったと思う。本当に素晴らしかった」と言葉をかみしめ「ヘンダーソンにホームランを打たれたのはスプリットだったが、それにしても彼は素晴らしい投球をしたと思う。球の内容もすごく良かったし、速球のコマンド（制球）も良かった。だから今夜はファンタスティックな夜だった」と最大限の賛辞を送った。

今季5度目の4連勝で連勝中はすべて1点差の試合を勝ち切った。「正直に言えば、内容的にはそこまで良い野球ができているとは思っていない。良い形で勝てているのはポジティブだが、本来ならもっと楽に勝てた試合だったと思う」としながらも「接戦になれば本来使いたくない投手も使うことになる。先発を長いイニング投げさせることも難しくなる。それでも勝っているのは良いことだ」と今後の課題を口にすることも忘れなかった。１