タレントの中山秀征がＭＣを務める日本テレビ「シューイチ」が２０日放送された。

午前５時５５分からの生放送冒頭、字幕で「Ｗ杯生中継 竹内涼真＆田辺アナが最新情報」と放送内容を紹介。日本−チュニジア戦のため、メキシコ滞在中の俳優・竹内涼真による現地レポートが予告されていた。

６時１６分に田辺大智アナウンサーがメキシコ・モンテレイからの生中継で登場した。だが７時５４分、スタジオの辻岡義堂アナウンサーが、「予定していた竹内涼真さんのメキシコからの生中継ですが、現地が大雨と雷のため、映像をつなぐことができなくなってしまいました」と報告。「中継を楽しみにして下さっていた皆さま、本当に申し訳ありません」と謝罪した。

その後、回線状況が復旧し、９時９分に生中継で竹内が登場。雨の影響で日本代表の練習開始が３０分ほど遅れたことが伝えられ、竹内は対戦スコアを「２−０。欲を言えば３点取れるだけの力を日本代表は持ってると思う」と予想した。

竹内は高校時代に東京ヴェルディ・ユースでプレー。１７日に自身のＳＮＳで、「ＭＯＲＩＹＡＳＵ」と入ったサムライブルーユニホームを手にした写真を公開し、「いってきます 球際勝負してきます」と報告していた。