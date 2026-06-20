FIFAワールドカップ2026に出場中のサッカー日本代表。FW小川航基選手が日本時間20日、翌21日に行われるチュニジア戦への意気込みを語りました。

小川選手は日本時間15日に行われたオランダとの初戦では、1点を追う後半44分にヘッディングシュートで同点ゴールをお膳立て。鎌田大地選手の頭に当たってゴールしたため、小川選手の得点とはなりませんでしたが価値あるドローをチームにもたらしました。

主力となる久保建英選手がケガで欠場が想定される中、決定力のある小川選手の活躍に期待がかかります。

小川選手は第2戦を控え、ます今の心境を聞かれると、「第1戦を終え、みんな気持ちを改めて向かっていると思うし、チームの雰囲気もコンディションもいいと思います」と語ります。

チュニジア戦は第1戦とは異なり、メキシコのモンテレイでの試合。暑さが想定されることについては、「モンテレイに着いたときは、サウナなのかな？ってくらい暑さを感じて」と気候の違いに驚いたことを明かしますが、「その中でもしっかりいい準備をできたと思う」と自信を述べました。

勝てばグループステージ突破が近づく重要な第2戦。最後にどんなプレーを見せたいか聞かれると、「まずは僕自身の個人的なプレーというよりかは、チームが必ず勝ち点3を取れるようにチームに貢献したい」とあくまでもチームの勝利に徹する姿勢で臨むことを口にしました。