お笑い賞レース「R-1グランプリ2026」で王者に輝いた今井らいぱちが、自身のYouTubeチャンネルで公開した再生回数3000回の動画が番組内で公開され、出演芸人に「何で回らへんの？」とコメントするなど、まさかの大ウケで話題となる一幕があった。

【実際の映像】再生回数僅か3000回も大ウケの“おもしろコマ撮り動画”

お笑いコンビのかまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務めるトークバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』の最新回に、今井らいぱち、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、カーネーション、盛山晋太郎（見取り図）が出演。番組内では「関西人128人に聞いた！○○はもっと活躍するで！応援したい芸人ダービー」という街頭調査企画が実施され、今井が53票を獲得して見事1位に輝いた。

街頭インタビューにて、今井のファンだという女性が「ジャンプしながら5キロくらい歩くみたいなのをやってて、それがめっちゃ面白くて何回も観ました」と、彼のYouTubeチャンネルで公開されているコマ撮り動画を絶賛した。VTRの最中、スタジオでは「おもろいやん！」「これバズるんちゃう？」など共演した芸人が大ウケ。VTR終わりで今井は「YouTubeとかも観てくれてるのめっちゃ嬉しいわ」と喜ぶと、ナダルも「あれ、何で回らへんの？」と称賛した。

濱家から「今何回くらい回ってるの？あれ」と現在の再生回数を尋ねられると、今井は「3000回くらい」と告白。

さらに濱家が「今後ロケ行く時とかもあれで」と提案すると、盛山が動画の構造について裏話を明かした。「でもあれ50分あるらしいです。動画が長いんですよ」と指摘。これに今井が50分、飛ぶとこのロケも含めて流して、最後に7分くらいのあの時間になるんですよ、あれ」と、本編であるコマ撮り部分が7分ほどであることを説明した。

この構成を聞いた濱家が「50分のうち43分やって7分見せるってこと？」と確認すると、今井は「そうです」と回答。すると濱家はすかさず「43分いらんわ」とバッサリ切り捨てられていた。