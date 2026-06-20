サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が20日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。代表チームでの選手たちとの会話について明かす場面があった。

リスナーから「日本代表で選手が集まった時、サッカー以外の話ってどんな話をしますか？」という質問が寄せられた。

「サッカー以外の話、たくさんしますね」と吉田。「特に僕が年齢が今回かなり上だったので、若い選手と話す時に、いろんな話をしました。僕が若い時に知りたかったなっていうことを、やっぱり（今の）選手も疑問に思っていることが多くて」とした。

さらに「サッカーに関連したサッカー以外のこと。例えば“MLSってどうなんですか？”って話から“アメリカの生活ってどうなんですか？”“やっぱ怖いんですよね、銃とかみんな持ってるんですよね”みたいな、絶対聞かれるんですけど。“いやいや、そんなとこいないぞ。映画の見すぎだろ”って思うんですけど。僕もアメリカ来る前、“みんな拳銃持ってる”と思ってましたけど、拳銃なんてこの3年見たことないです。僕のいるエリアは割と比較的安全なので」と苦笑した。

また「一番結構話になるのは、例えば税金の話とかですね」とぶっちゃけ。「今回もアメリカでプレーをするんで、今までこんなことなかったんですけど、アメリカで発生するボーナスとかに対してアメリカに納税義務が発生するみたいな。トランプさん相変わらずやってくれますねって言いたいんですけど」と苦笑。「そういうのもあって。いろんな選手が入国できないんじゃないかっていうニュースもちらほらあったりするんですけど。そういうアメリカ特有の難しさも今回の大会は抱えています。今まで全然そんなことはなかったです、正直」としつつ「僕もいろんな国でプレーしているんで、そういう国でプレーしている選手に“ここの国って税金どうしたらいいんですか？”とかっていうのは聞かれたりするんで」と明かした。

「そういう話をしたり、もちろん自分の副業だったり、まったく関係ない子供の話、教育の話とかはよくしますね」と吉田。「僕自身が若い時に知りたかったことを今の選手たちも同じように知りたがっているので、少しでもアドバイスできればみたいな。こういうのが、ベテラン選手の目に見えないプラスな要因なんじゃないかって僕一つ思いますけど」とした。