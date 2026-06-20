GACKT、「演技を教えてくれた唯一の方」敬愛する“大物俳優”を実名告白
アーティストのGACKTが19日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に出演し、人生の師匠を明かした。
【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT
今回の特命局長を務めたGACKT。「長寿番組なんで、昔から観てました」と話し「ん〜ん、見ておもしろければいいなぁと思うんですけど、おもしろくなかったら、途中で帰ろうかなと」とぶっちゃけ、探偵らを怯えさせていた。
「亡き先輩と遊んだ『やらてん野球』」では、急逝した推理作家の先輩と遊んでいた「やらてん野球」をもう一度やりたいという依頼を竹山隆範探偵が調査した。
VTR終了後、竹山探偵から「人生の師匠みたいなのいらっしゃいますか？」と聞かれたGACKTは「そうですね、亡くなった緒形拳さんが…」と2008年に亡くなった大物俳優・緒形拳さんの名前を挙げた。続けて「僕に演技を教えてくれた唯一の方」と語った。
さらに今回の推理作家の先輩について「あの小説家の方、結構作品を読んでいてこんなところでつながるんだっていうのがすごくうれしかったですよね」としみじみ話していた。
【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT
今回の特命局長を務めたGACKT。「長寿番組なんで、昔から観てました」と話し「ん〜ん、見ておもしろければいいなぁと思うんですけど、おもしろくなかったら、途中で帰ろうかなと」とぶっちゃけ、探偵らを怯えさせていた。
「亡き先輩と遊んだ『やらてん野球』」では、急逝した推理作家の先輩と遊んでいた「やらてん野球」をもう一度やりたいという依頼を竹山隆範探偵が調査した。
さらに今回の推理作家の先輩について「あの小説家の方、結構作品を読んでいてこんなところでつながるんだっていうのがすごくうれしかったですよね」としみじみ話していた。