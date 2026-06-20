25日から中国で始まる体操女子アジア選手権に出場する日本代表が20日、試技会後に取材に応じた。全選手が大過失なく演技を通し、チーム最年長26歳の杉原愛子（TRyAS）は「チームとして雰囲気も日に日に良くなっている。全体的に演技につながった」と好印象を口にした。

シニアで初めて日の丸を背負う15歳の西山実沙（なんばク）ら10歳代が多いが「一番年上としてできることをやりたい。一人一人がモチベーション上がるためにアンテナを張っている」と語り、ムードメーカー役も買って出ている。秋には愛知・名古屋アジア大会、世界選手権が控え、21日に中国に出発するアジア選手権が試金石。「団体で一番良い色のメダルを獲れるように頑張りたい」と意気込んだ。

一度は競技を離れ、解説業やコーチ業なども経験。体操をメジャーにしたいという強い思いを持ち、昨年の世界選手権では種目別床運動で金メダルを獲得した。そんな世界女王は現在開催中のサッカーW杯北中米3カ国大会について問われると「うらやましい。オランダ戦も見ていました。めちゃくちゃ刺激になっている。日本として頑張ってほしい」と笑顔で語った。

「離脱されている選手も多い。残っている選手のメンタル面はどういうふうにやっているのか気になっている。よく記事とか見ている」と明かした世界女王は「体操も同じW杯、世界選手権があるのに盛り上がり度で人気の差が凄い。メジャースポーツはWBC含め、W杯も日本中が熱くなっている。体操ももっともっと目指さないといけないとより強く感じる」と実感を込めて語った。