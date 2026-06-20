◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会9日目を迎え、C組とD組の第2節が各地で行われました。

C組はブラジルがハイチに快勝し、今大会初勝利。前半23分、前戦ではベンチスタートだったマテウス・クー二ャ選手のゴールで先制に成功。さらに前半36分にも2点目を決め起用に応えます。ブラジルは前半だけで3得点を挙げると、このまま逃げ切り今大会初勝利。勝ち点を4に積み上げ、得失点差でC組首位に立ちました。

モロッコはスコットランドと対戦。試合開始間もない前半2分にイスマエル・サイバリ選手が2試合連続のゴールで先制点を決めます。その後は拮抗。終盤にはスコットランドに攻め込まれる場面もありましたが、1点のリードを守り切り勝利しました。ブラジルに次いで2位に位置し、負けたスコットランドが勝ち点3で3位となっています。

D組は開催国アメリカがホームの大歓声を受けながらオーストラリアを迎え、前半から攻撃陣が躍動します。11分にはエースのフォラリン・バログン選手が左サイドを駆け上がり鋭いクロスを送るとオウンゴールを誘発。43分にはアレックス・フリーマン選手がゴールを決め追加点を奪います。前半に奪ったこの2点のリードを後半も保ち、試合を優位に進めたアメリカはこのまま無失点で勝利。2連勝で勝ち点6を積み上げ、決勝トーナメント進出を決めました。

もう一試合は前戦黒星を喫した両チーム、パラグアイとトルコが対戦。パラグアイが前半2分にマティアス・ガラルサ選手のゴールで先制すると、その後はトルコの猛攻を受けます。相手に33本のシュートを許しながらも無失点で切り抜け、勝ち点3。得失点差で2位オーストラリアに次ぐ3位につけました。

▽20日結果 ※日本時間

【C組】

モロッコ1-0スコットランド

ブラジル3-0ハイチ

【D組】アメリカ2-0オーストラリアパラグアイ1-0トルコ