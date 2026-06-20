プロボクシング世界４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝が２０日、自身のインスタグラムで、休養中の海外と思われる場所で、サッカー日本代表のレプリカユニホーム姿を公開。「Ｃｈｅｅｒｉｎｇ ｆｏｒ Ｊａｐａｎ！」（日本を応援している）と投稿した。

サッカー好きで知られる井岡は２枚の写真を投稿。２枚目は背番号３のユニホーム姿で、背中には「ＫＡＺＵＴＯ」の文字が記されている。サッカー界では現在、アメリカ、カナダ、メキシコの北中米でW杯が行われており、日本代表が１次リーグを戦っている。初戦は強豪オランダと２―２で引き分け、２戦目は日本時間２１日にアフリカのチュニジアと対戦予定。

井岡は、ミニマム級（４７・６キロ以下）からスーパーフライ級（５２・１キロ以下）までの世界４階級制覇を果たした。バンタム級（５３・５キロ以下）に上げ、５月２日に東京ドームでＷＢＣ世界同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝に挑戦。日本人初の世界５階級制覇を目指したが、２度のダウンを奪われるなどして０―３で判定負けした。試合後は記者会見をキャンセルし、病院へ直行。今後については明かしていない。

井岡は現在、ＷＢＣ世界１０位にランクされている。戦績は３２勝（１７ＫＯ）５敗１分け。