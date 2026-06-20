タレントの堀ちえみが19日、自身のアメブロを更新。東京ドームで行われたプロ野球「巨人対中日」の一戦を、グラウンドレベルにせり出すように設けられた席「エキサイトシート」で観戦したことを報告。臨場感あふれる試合展開や、夫の優しい気遣いが光った球場でのひとコマを明かした。

【映像】ピンク髪の“印象ガラリ”な堀ちえみ

「東京ドームで野球観戦！」と題して投稿したブログで、堀は夫・尼子勝紀さんとともにユニフォーム姿で球場へ駆けつけたことを報告。続けて更新したブログで、“球場飯”として、ヘルシーなチョップドサラダや、チーズとチキンのホットサンドを堪能したことを明かした。さらに、夫は「坂本勇人選手のお弁当を並んで買ってました」と、坂本選手がプリントされたのり弁当を披露した。

さらにブログを更新した堀は「今日の観戦は負けていたので、目一杯応援したから楽しかった！けど、疲れた」と、疲労感を吐露。最後はデザートとして「抹茶ジェラート」を楽しみ、「本日の野球観戦も楽しかったです」と球場の様子を公開した。

この日の席は、防球ネットがなく選手と同じ目線で観戦できる人気の「エキサイトシート」だったという。堀は「エキサイトシートだったので、久々にドキドキしたね〜。ファールボールがこちらに向けて飛ぶ度にグローブで構えてエキサイトしたよ！」と、グローブを手にボールの行方を追った体験を興奮気味に語り、ブログを締めくくった。