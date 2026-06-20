歌手和田アキ子（76）は20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。親しい交友関係があり、6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの夫、勝新太郎さんとの思い出を振り返った。

ともにパーソナリティーを担当するフリーアナウンサー垣花正がリスナーからの「勝さんと晩酌をしていることでしょう」というメールを紹介すると、和田は「何か、不謹慎な言い方かも分からないですけれど、あっちの世界に行ったら、（中村さんは）幸せなのかも分からないね」と口にした。続けて「ずっと待つ時もありましたから…勝さんのいろいろ、やんちゃしたことで」と口にしながら、「思い出話ができるならね、してね。息子さんもいらっしゃるし」と、2019年11月に55歳で亡くなった夫妻の長男で俳優の鴈龍太郎（がん・りゅうたろう、本名奥村雄大＝おくむら・たけひろ）さんにも触れた。

和田は、もともと勝さんとの付き合いが古く、それで中村さんとも親しくなったという。「勝さんとの時は、（中村さんは）1歩引いてはった。勝さんとの番組の時に、ゴルフをやりますかと聞いたら、ばかやろう、『玉』を打つなんてできるわけねえだろうと（言っていた）」と夫妻の仲の良さを振り返り、かつて銀座のクラブで行われた打ち上げでは、「勝さんがピアノでジャズを歌われて、玉緒さんも踊られて。めっちゃカッコ良かった」とも、思い返した。

和田は番組のオープニングで、中村さんの通夜に参列した際の様子を詳細に語り、棺の中の顔が「それはそれはきれいだった」と口にした。「なんか…いまさらいってもしょうがないけどね」としんみりした口調になる和田を、垣花は「みなさん、玉緒さんのことを好きだったから、（和田の話を）思い出話として刻んでおきたいと思いますよ」と、励ましていた。