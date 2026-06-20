FRUITS ZIPPER月足天音、メンカラオフショルで登場 キュートな着こなし披露【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】人気アイドル、メンカラのオフショルトップスで登場
月足は、メンバーカラーでもある赤色のオフショルダートップスにジーンズを合わせ登場し、トップでは笑顔でポーズを決めた。月足のランウェイにSNS上では「可愛い」「さすがの着こなし」「メンカラのトップス！」などといった反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】人気アイドル、メンカラのオフショルトップスで登場
◆月足天音、メンカラオフショルで登場
月足は、メンバーカラーでもある赤色のオフショルダートップスにジーンズを合わせ登場し、トップでは笑顔でポーズを決めた。月足のランウェイにSNS上では「可愛い」「さすがの着こなし」「メンカラのトップス！」などといった反響が寄せられている。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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