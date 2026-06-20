「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、「父親産休」で欠場した大谷翔平投手の復帰時期について「明日は出られることを願っているけど、まだ分からない」と語った。報道陣と笑顔のやり取りを繰り広げるワンシーンもあった。

試合前会見ではスタメン発表が遅れていたことを問われ「野手陣の配置で」と多くを語らなかった指揮官。その後、球団から「大谷翔平はパタニティリーブ（父親産休）でチームを離れています。彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と発表されていた。

試合後、記者から「明日は出られそうですか？」という問いに「明日は出られることを願っているけど、まだ分からない。彼と話をしてみないとね」と明かしていた。出産についていつ知ったか？の問いには「ごく最近」と語り、「きょうではない」とも。この日「球場に来ていたが？」と米記者が目撃情報を伝えたが「いたの？私は見てないよ（笑）」と笑顔のやり取りでけむに巻いていた。さらに質問が続いたが「彼のプライバシーは守りたい」と多くを語ろうとはしなかった。