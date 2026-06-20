お笑いコンビ、マユリカが20日、都内で、ゲスト声優を務める「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！ オラの妖怪バケ〜ション」（渡辺正樹監督、7月31日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。

同作では、妖怪の国に迷い込んでしまった野原家が、どこか懐かしくも奇々怪々な世界で繰り広げる大冒険を描く。マユリカは、しんのすけに野球勝負を挑む野球大好き妖怪「江戸前スッシーズ」一塁手のイカを阪本（36）、キャプテンで投手のカレイを中谷（36）が演じる。

阪本は「光栄でございます。小さい頃から憧れていた野原しんのすけさんとお仕事が出来て大変うれしく思っております」としみじみ。中谷も「子どもの頃から見てきた作品でしたし、『野原一家と俺がしゃべっているやん！』って。良い思い出になりました」とオファーに感謝した。

テレビ朝日系アニメの98年のエンディングテーマ「スキスキハートマイガール」を漫才の出ばやしに使うほど「クレヨンしんちゃん」を愛する2人。阪本は「しんちゃんのことが本当に好きで。出ばやしにアニメのエンディングテーマを使うくらい好きで…」と、野原しんのすけに説明するも、「オラのアニメってなに？ ずっと5歳児？」と混乱。阪本は「変なこと言ってごめんね。一緒に冒険できてうれしかったぞ」と会場を笑わせた。

タイトルにちなみ、「バケーション」でやりたいことを聞かれると、中谷は「太ってしまって持っているTシャツがピチっているんです。乳首とかが…。なので3キロくらい痩せてサイズがあうように体形を戻したい」。阪本は「今年の4月に免許を取りましたので、車でどこかにいきたいですね」とコメント。希望のエリアを聞かれると、「1時間以内のところ。まだ初心者マークですし。無理はしない」と即答し、会場を盛り上げた。