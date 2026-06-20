医学部に合格したみなさんは、いつから本気で勉強したのでしょうか。株式会社A.ver（東京都文京区）が運営する医学部予備校『武田塾医進館』が実施した「受験勉強や面接対策、予備校通学を本格化した時期」に関する調査によると、約3人に1人が「浪人開始後」と回答したことがわかりました。



【グラフ】医学部合格者が「本格的」に受験勉強を開始した時期は？

調査は、医学部合格者の男女22人を対象として、2025年12月〜2026年2月の期間にインターネットで実施されました。



調査の結果、「本格的に医学部の受験勉強を開始した時期」で最も多かったのは「浪人開始後」（36.4％）でした。次いで「高3」（27.3％）、「高2」（18.2％）が続き、現役時代の早期から本格的に対策を始める層も一定数存在するものの、浪人開始後に本格的な受験勉強へ移行するケースが最も多いことがわかりました。



特に医学部受験は高い学力水準が求められるため、現役時に基礎を固めた上で、浪人期間に集中的な対策を行う傾向が見られた一方で、高1・高2から本格的に学習を開始している層も約3割を占めており、早期対策の重要性が示される結果となりました。



また、「面接対策を始めた時期」については、「高2」（18.2％）、「高3夏」「高3秋」「高3直前期」（いずれも13.6％）といった回答が挙がったものの、「面接対策は特にしていない」（31.8％）が最も多くなりました。



医学部入試では学力だけでなく人物評価にも重きを置かれるため、筆記対策と並行して計画的に面接準備を行う意義が示唆されました。



最後に、「医学部予備校に通い始めた時期」を聞いたところ、「浪人開始後」（22.7％）や「高2」（13.6％）、「高3」（9.1％）が上位となり、医学部合格者の約半数が「医学部予備校」で勉強し、合格を掴み取っていることがわかりました。



一方で、「医学部予備校に通っていない」（45.5％）とした層では、医学部特化ではない通常の予備校に通っていた層と、独学や学校中心で勉強を進めていた層の、大きく2つのパターンが存在することがうかがえました。



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【出典】

▽武田塾医進館