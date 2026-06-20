女優の伊藤沙莉が20日、都内でアニメ映画「クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」完成披露舞台あいさつに出席した。

作品には野原家の愛犬シロも登場。伊藤自身も昨年、2匹の犬を飼い始めた。シロといえば、自分の体を丸める技「わたあめ」が得意。伊藤は「今回の映画を見て、なおさらウチ（の愛犬）もわたあめできないかなと思いました」とわたあめへの憧れを明かした。

愛犬の名前は「あじこ」と「こすけ」と初告白。「あじこは夫が、ぱっとUAさんのバンドが浮かんだみたい。こすけは“こすけでいか”と私が付けました」と由来を話した。伊藤は昨年1月に劇作家の蓬莱竜太氏と結婚したことを発表している。

「奇々怪々！…」は劇場版33作目。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが「妖怪の国」から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ 「妖怪の国」に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。「妖怪の国」に迷い込んだしんのすけたち野原一家に手を貸してくれる狐の妖怪・やこ役を演じた。