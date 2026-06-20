19日夕方、東海道新幹線の線路内に立ち入った人と車両が接触する事故がありました。この影響で東海道新幹線は、3時間にわたり運転を見合わせ、ダイヤの乱れが続きました。（6月19日深夜放送の「news23」より）

【写真で見る】割れてしまった新幹線の先端部分

東海道新幹線が運転見合わせ 14万人に影響

線路上で停車する新幹線。

記者

「新幹線の先端部分が割れてしまっています」



塗装の一部が剥がれているのも確認できます。

19日午後5時40分ごろ、静岡県にあるJR浜松駅で、通過中の「のぞみ49号」が線路内に立ち入った人と接触しました。



消防によりますと、JR東海の職員から「年齢不明の女性が新幹線にひかれたようだ」などと通報があったということです。



新幹線と接触した人は、現場で死亡が確認されました。

この事故で、東海道新幹線は上下線で約3時間にわたり、全線で運転を見合わせ、19日午後11時現在、14万人に影響が出ているということです。



利用客

「午後6時半の新幹線に乗って帰ろうと思ったがびっくりした。もう2時間以上は待っている」

「きついっす。早く帰りたい」

JR東海（19日午後11時現在）は、「今後運転する新幹線は満席となる見込みで、目的地まで移動できない可能性が高い」としています。