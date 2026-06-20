「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が試合後、珍しく満面の笑みを浮かべて取材対応するシーンがあった。

日本メディアからの質問で「時間のある時はＷ杯など見られてますか？」という問いに「えーっと」と言いつつ「前回の日本の最後の方は見ました」と明かした佐々木。明日はチュニジア戦が控えているが「明日は…」と言うと自ら笑いをこらえることができなかった。

「ちょっと時間が…。応援します」と語った佐々木。ドジャースの試合開始は現地時間の午後７時１０分、日本戦は同９時開始だ。１時間５０分、ドジャースの試合が早く始まるだけに「最後の方は見れるかも？」と向けられると囲み取材の輪は笑いに包まれた。そして「由伸さんに頑張ってもらって」と言い、会見は終了した。

この日は六回２死から２者連続被弾を浴びて追いつかれた。それでもストレートの球威など手応えを感じさせる内容に。チームはラッシングの劇的一打に敵失も重なってサヨナラ勝ち。それだけに普段の会見では見せないような笑みがこぼれていた。