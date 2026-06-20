疲労回復効果が期待できる個性豊かな梅干しが、話題を集めている。

【映像】疲れ撃退！個性派梅干し5選

梅干しに含まれる「クエン酸」には、疲れの原因となる乳酸を抑える働きがあり、疲労回復を促す効果が期待できるという。ニュース番組『わたしとニュース』では、「立ち喰い梅干し屋」が選ぶ「疲れている時に食べてほしい梅干し5選」を紹介した。

ごま油やにんにくを使用した「麻婆梅」や「燻製梅」も

北海道日高こんぶを使用し、南高梅を漬け込んだ贅沢な旨味が特徴の「こんぶ梅」（税込1048円／瓶100g）は、塩分10％で「おにぎりやお茶漬けにぴったり！」な逸品だ。

また、“幻の梅”とも呼ばれる品種を使用した「杉田梅」（税込2160円／瓶100g、塩分20％）は、「一口で疲れが吹き飛ぶような昔ながらの梅干し」に仕上がっているという。

絶品のはちみつ梅を、燻製専門店がさくらチップで丁寧に燻した「燻製梅」（税込1696円／瓶100g、塩分8％）は「お酒の肴に最適です！（クリームチーズ＆クラッカー）」とのこと。

温州みかんの果汁に漬け込んだ「みかん梅」（税込1048円／瓶100g、塩分5％）はサッパリフルーティーな甘さで、「さっぱりしたい時におすすめ」だという。

そして、ごま油の芳醇な香りに、豆板醤のほどよい辛味とにんにくの旨味が合わさった「麻婆梅」（税込1696円／瓶100g、塩分7％）は、「最高に食欲の湧く梅干しです！」と紹介された。（『わたしとニュース』より）