なごみ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/20】インフルエンサーのなごみが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。

【写真】なごみ、ミニ丈トップスから美ウエスト披露

◆なごみ、ミニ丈トップスから美ウエスト披露


なごみはジーンズ生地のキャミソールトップスに、スリットから美しい脚がのぞくスカートをあわせクールに登場。

なごみのランウェイにSNS上では「スタイル抜群」「美しすぎる」「憧れ」などといった反響が寄せられている。

◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」


今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）

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