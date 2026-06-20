なごみ、ミニ丈キャミトップスから美ウエスト披露「美しすぎる」「スタイル抜群」の声【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】インフルエンサーのなごみが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】なごみ、ミニ丈トップスから美ウエスト披露
なごみはジーンズ生地のキャミソールトップスに、スリットから美しい脚がのぞくスカートをあわせクールに登場。
なごみのランウェイにSNS上では「スタイル抜群」「美しすぎる」「憧れ」などといった反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】なごみ、ミニ丈トップスから美ウエスト披露
◆なごみ、ミニ丈トップスから美ウエスト披露
なごみはジーンズ生地のキャミソールトップスに、スリットから美しい脚がのぞくスカートをあわせクールに登場。
なごみのランウェイにSNS上では「スタイル抜群」「美しすぎる」「憧れ」などといった反響が寄せられている。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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