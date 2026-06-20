FRUITS ZIPPER櫻井優衣、透け感コーデでオーラ全開 笑顔封印ランウェイに釘付け【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】ふるっぱーメンバー、透け感コーデでオーラ全開
透け感のあるシアートップスにベージュのミニ丈ボトムスを合わせたファッションで登場した櫻井。普段の朗らかなイメージから一変したクールなランウェイで、会場中の視線を集めていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱーメンバー、透け感コーデでオーラ全開
◆櫻井優衣、透け感コーデ披露
透け感のあるシアートップスにベージュのミニ丈ボトムスを合わせたファッションで登場した櫻井。普段の朗らかなイメージから一変したクールなランウェイで、会場中の視線を集めていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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