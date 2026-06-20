◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦 函館中部６―１江差・奥尻・大野農（２０日・テーオーオーシャンスタジアム函館）

第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）への出場をかけて戦う、南北海道大会が２０日、開幕した。午前１１時６分から道内で最初に試合が始まった一戦は、函館中部が江差・奥尻・大野農を６―１で破り、“開幕戦”を飾った。

３年ぶりの夏勝利に、函館中部の１９人の全部員は歓喜の声を上げた。２―０の５回に１点差とされるも、６回に加点。９回にも３点を挙げ、２投手の継投で手にした白星に、就任１３年目の弦木裕監督（４９）は「簡単にはいかないと思っていたが、選手は最後まで辛抱強く戦ってくれた」と踏ん張りを称賛した。

指揮官のサプライズが結束を強めた。大会１週間前、函館市内で決起集会を行った。函館中部は代々、選手間投票で背番号を決めている。今年は弦木監督が「読むことで力になり、チームが一つになってやってくれれば」と各自が書いた理由の内容を、おのおのにフィードバックした。水上桜佑主将（３年）は「『自分のことを勝たせてあげたい』などと書いてあって…。みんなが見てくれていたことがうれしかった」とその時を思い出し、感極まった。

以来、練習でも皆が積極的に声を出し、雰囲気は向上。１年生が裏方仕事にも徹するなど役割を徹底。水上主将は「自分たちのプレーに集中できたし、ここぞという時の声の勢いが背中を押してくれた」と感謝した。高まった一体感を自信にし、函館中部が夏２勝目を目指す。