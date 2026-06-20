ＳＴＵ４８を卒業した石田千穂が２０日までに自身のＳＮＳを更新。家族でディズニーリゾートを訪れたことを報告した。

石田はインスタグラムに「卒コンの次の日は家族でディズニー！我ながら元気だな 母さんは帰らんとで不参加だったけど、久しぶりに家族で行けて嬉（うれ）しかった！日傘もお茶もポップコーンも持ってもらえて かなり有難いディズニーでしたね」とつづると、黒のカチューシャとサングラス姿で、白トップスのコーディネートをシェア。

この投稿にファンからは「家族でディズニーいいね！羨ましい！千穂ちゃんめちゃかわいい」「いいなあ なんか感動や」「卒コンの翌日いきなりディズニーって（笑）。元気やね〜」「また会えるかなあ？」「かわいい」「素敵っ！」などのコメントが寄せられている。

石田は２０１７年３月に１期生として加入。６枚目のシングル「独り言で語るくらいなら」で初めてセンターを務めた。８枚目の「花は誰のもの？」では瀧野由美子、中村舞とトライアングルセンター。９枚目「息をする心」では再び単独センターを務めた。今年３月リリースの最新曲「好きすぎて泣く」まで全シングルで選抜メンバーとして活動するなど中心を担ってきた。５月３１日に開催された卒業コンサートをもって、グループを卒業した。