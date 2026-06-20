【サッカー W杯】「ミスはもう許されない」 W杯初戦黒星のクロアチアが巻き返しへ



モドリッチ PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループステージ初戦で、イングランド代表に2-4で敗れたクロアチア代表のズラトコ・ダリッチ監督は、セットプレーの修正でL組残り2試合での巻き返しを誓った。

「予想していた通り、かなり難しい試合だった」と、ダリッチ監督は6月17日（日本時間18日）の試合後に言った。

「前半、我々はいいセーブもして、チームで決めたようにプレーできていたが、警戒していたセットプレーで対応がまずく、2失点してしまった。練習もして準備もしていたのだが...」

2失点しながら2度追いついたことは「自信になる」と評価したものの、「3失点目が決定的で、チームは気落ちしてしまった」と振り返った。

「最も難しい相手との最も難しい試合」と受け止めていた大会初戦に敗れて、クロアチア代表指揮官は「負けると自信を失うので簡単ではない。だが次の2試合にはしっかり準備しなければならない。自分たちの正しいレベルで戦うことが重要。ミスはもう許されない」と言った。

イングランド戦では全体的にミスが多く、特にセットプレーでのミスも目立ったとして、「セットプレーは攻守において修正しなければならない。仕切り直しだ。いい結果を出さなければならない」と軌道修正を誓った。

前回2022年大会では3位に入り、2018年には準優勝したクロアチアは、ここからの巻き返しを図る。

次戦は6月23日（日本時間24日）にトロントでパナマと、その後27日（同28日）にフィラデルフィアでガーナと対戦する。

（KK）

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

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・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）