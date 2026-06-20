サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表にサポートプレーヤーとして帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が20日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。1次リーグ第2戦となるチュニジア戦の観戦ポイントを語った。

番組収録時は大会開幕前となり、第1戦のオランダ戦の結果も不明という段階であることを明かしたうえで「日本代表、過去6大会でワールドカップでは2戦目に苦戦する傾向があります」と指摘。「過去6大会のうち3回出ている僕は何とも言いようがないんですが」と苦笑しつつ、これまでは6戦1勝3分け2敗で、2002年日韓大会でのロシア戦の1勝のみと紹介した。

「データは嘘をつかないと僕は思います。ただ、データは過去に起きた事象のまとめにすぎない」とも。

第2戦の相手となるチュニジアについて「予選ですごく守備が固かった。まとまりも凄いあるというチーム」と評価。直前での監督の交代などにも触れ「アフリカのチームあるあるなんですけど、何かしらちょっとした些細なことでチームが崩れる可能性はよくあります。逆に、チームとして一丸となるパターンもあると思う」とした。

これまでの日本とチュニジアの対戦成績について、6戦して5勝1敗、8得点3失点。「2022年に0対3で敗れた以外は全て勝ってます」としつつも「この試合、僕もPK与えてしまったんで、非常に覚えております、しっかりと」ともらした。

そのうえで「チュニジアはアフリカ北部に位置し、地中海を挟んでイタリアと向かい合っています。チュニジアとか、モロッコとかって、割とヨーロッパに近いアフリカの国はアフリカ・アフリカしてないんですよね。どちらかというと、ヨーロッパっぽくて、特にフランス語圏のところはフランスで生まれ育った選手も多くて、僕のチームメイトもフランスとチュニジアとか、フランスとモロッコの二重国籍っていう選手が結構いて。そういう選手たちはアフリカのパワフルさも兼ね備えながらも、ヨーロピアンらしいテクニカルな部分も持っていて、あとは独特のリズムを持ってるっていうところが割と多いのかなと思います」と分析した。

「ということで、よりアフリカとヨーロッパのハイブリッド型的な感覚が一番しっくりくるのかな、なんて思います」と評価。「そんなようなイメージを持って試合を見ていただけたら面白いのかな、なんて思います」とアドバイスした。