お笑い芸人のビートきよし（76）が、20日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。80年代の漫才ブームを牽引したビートたけし（79）とのコンビ、ツービートについて語った。

番組では、横浜市中区伊勢佐木町でカラオケスナック「スター☆場」を経営している、きよしに密着。店はボトル注文をすると料金5000円（税別）で時間無制限に歌えるシステムで、地元客が連日訪れる様子が紹介された。6月の定休日はわずか5日間だけで、きよしが芸能の仕事がある日以外は、ほぼ皆勤していることも明かされた。一方で、21年に腎臓の病気をわずらい、週3回の人工透析を受けていることも説明。ナレーターからは「“レジェンドじゃない方芸人”の生き様に迫ります」と伝えられた。

きよしは、1972年に浅草・フランス座で出会ったたけしとツービートを結成。まもなくブレークし、80年代の漫才ブームの中心的存在となった。「給料日の時に、俺ら現金でもらっていたから、テレビ撮り終わってから（片岡）鶴太郎連れて、おい行くぞ、って六本木とか行ってよく遊んでた」と語ると「1カ月で1000万円使ったことある」と、豪快な遊び方をしていたことも明かした。

その後、たけしは番組MCなどとして露出をさらに増やし、映画監督としても世界的に認められる存在となった。きよしは営業や俳優活動もおこなったが、知名度などは差がつく形となった。

スタッフから「たけしと比べられることへの劣等感」を問われたが、きよしは「ないないない」と即答で否定。「だって相方は相方だし、個性が違うから。相方と同じことを俺がやれ、と言ったってできるわけがない。それはしょうがないこと」と語った。

きよしはさらに「嫌なヤツだったら、そういう風に思ったかもしれない。良いヤツだから、頑張って欲しいと思うわけ」と、たけしの人間性を称賛。「だけどすごいだろ、『世界の北野』を俺が呼んできたんだよ。ハリウッドまで行ってさ、そんなの、お笑いでいないよ」と、相方の大出世を誇らしげに語った。