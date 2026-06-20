7月1日18時30分より放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、あいみょんが出演する。

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あいみょんが『FNS歌謡祭』のステージに立つのは4年ぶりとなる。今回は代表曲「マリーゴールド」と、2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット～ある脳外科医の日記～』（関西テレビ／フジテレビ系）の主題歌「会いに行くのに」の2曲を披露する。

また、番組のオープニングメドレー楽曲および出演者も決定。今回は“最強夏うたサビメドレー”と題し、NEWSとモナキはゆずの「夏色」でコラボ。アイナ・ジ・エンドとELAIZAはaikoの「花火」を、Number_iはケツメイシの「夏の思い出」をカバーする。

さらに、ME:Iは昨年に引き続きKARAの「GO GO サマー!」を、BE:FIRSTは桑田佳祐の「波乗りジョニー」、FRUITS ZIPPERはZONEの「secret base～君がくれたもの～」をパフォーマンスし、JI BLUEとTREASUREはORANGE RANGEの「イケナイ太陽」をコラボ披露する。

（文＝リアルサウンド編集部）