浅間国際フォトフェスティバルPHOTO MIYOTA実行委員会（御代田町、株式会社アマナ）は、アートフォトの祭典「浅間国際フォトフェスティバル2026 PHOTO MIYOTA」を8月1日（土）から開催する。

長野県北佐久郡御代田町の文化複合施設「MMoP（モップ）」をメイン会場にしたアートフォトの祭典。2018年にスタートし、これまでに長野県御代田町の「PHOTO MIYOTA」を中心に、長野原町の「PHOTO KITAKARUIZAWA」、小諸市の「PHOTO KOMORO」など、浅間山麓の複数の会場で自治体や地元企業と共同で開催されてきた。

7回目となる今回は、「After the Image イメージのその後」を展示テーマに、世界各地の写真家による作品が集結。御代田の自然の中を散策しながら、屋内外に展開される作品を楽しめるという。

また、展示エリアを拡大。MMoPの隣に位置する「エコールみよた」、コワーキングスペース「Gokalab」、公民館（西軽井沢第二）などでも展示を実施する。

写真家による写真だけでなく、御代田在住のクリエイターがPHOTO MIYOTAのために制作した作品の展示も予定している。

写真は、シャッターが切られた瞬間に完成するものではありません。

それは、見られ、共有され、記憶され、忘れられ、時に誤読されながら、撮影されたその「後」の時間の中で、意味を変え、増幅し、更新され続ける存在です。

「After the Image イメージのその後」では、写真が生まれた「後」に起こる出来事に目を向けます。

浅間山麓・御代田という場所において、写真は風景や建築、日常の動線と交わりながら、単なる視覚体験を超えた「経験」として立ち現れます。

作品は展示空間の中だけで完結するのではなく、鑑賞者それぞれの中で持ち帰られ、その後の思考や視線のあり方を、わずかに、しかし確実に変えていくでしょう。

「After the Image」は、写真とは何か、イメージはいかに世界と関わるのかを問い直す試みです。

そして、イメージの“その後”に私たちがどのように向き合い、どのような未来を選び取るのかを、静かに問いかけます。

展示テーマ「After the Image イメージのその後」について

PHOTO MIYOTA 2025の展示風景（以下同）

イベント名

浅間国際フォトフェスティバル2026 PHOTO MIYOTA



会場

MMoP（長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794-1）

開催期間

2026年8月1日（土）～9月27日（日）



開催時間

10時00分～17時00分（最終入場は16時30分まで）



定休日

火曜日（8月11日・9月22日は臨時営業）



入場料

一部有料