「彼らの初戦は衝撃的だった」ドイツ38歳名将の“お気に入りチーム”は？「情熱と力強さを兼ね備えている」【W杯】
若き名将が“お気に入り”のチームを明かした。
北中米ワールドカップは開幕から９日が経過。グループステージの約半分を消化し、好調が際立つチームと、苦戦を強いられているチームに別れつつある。
開催国のアメリカ代表は２連勝で早々に決勝トーナメント進出を決めたなか、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督もその戦いぶりを高く評価している。
大手スポーツメディア『ESPN』によれば、38歳の指揮官は日本時間21日のコートジボワール戦を前にした会見で、「今大会の試合を追えているか」との質問に対し、次のように答えた。
「ああ、いくつかの試合は見ている。もちろん、全ての試合に100％の集中力を注いで観戦はできない。テレビをつけっぱなしにして流し見することが多いね。アメリカはとても良いプレーをしていると思う。彼らは情熱と力強さを兼ね備えている。彼らの初戦（対パラグアイ、４−１）は衝撃的だった。ただ、２戦目（対オーストラリア、２−０）はそれほど注意深く観戦できなかった。
戦術的な点についても、あまり詳しく見られなかったが、ドイツサッカー連盟には優秀なアナリストチームがおり、私のコーチングスタッフのためにあらゆる分析を行なってくれている。だから、後で全て確認するつもりだ」
もっとも、ドイツも初戦でキュラソーを７−１で粉砕し、強烈な攻撃力を発揮した。前回大会で日本に逆転負けするなどし、直近２大会は決勝トーナメント進出を逃している欧州の雄は、コートジボワールにも力の差を見せつけ、まずグループステージ突破を決められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米ワールドカップは開幕から９日が経過。グループステージの約半分を消化し、好調が際立つチームと、苦戦を強いられているチームに別れつつある。
開催国のアメリカ代表は２連勝で早々に決勝トーナメント進出を決めたなか、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督もその戦いぶりを高く評価している。
大手スポーツメディア『ESPN』によれば、38歳の指揮官は日本時間21日のコートジボワール戦を前にした会見で、「今大会の試合を追えているか」との質問に対し、次のように答えた。
「ああ、いくつかの試合は見ている。もちろん、全ての試合に100％の集中力を注いで観戦はできない。テレビをつけっぱなしにして流し見することが多いね。アメリカはとても良いプレーをしていると思う。彼らは情熱と力強さを兼ね備えている。彼らの初戦（対パラグアイ、４−１）は衝撃的だった。ただ、２戦目（対オーストラリア、２−０）はそれほど注意深く観戦できなかった。
もっとも、ドイツも初戦でキュラソーを７−１で粉砕し、強烈な攻撃力を発揮した。前回大会で日本に逆転負けするなどし、直近２大会は決勝トーナメント進出を逃している欧州の雄は、コートジボワールにも力の差を見せつけ、まずグループステージ突破を決められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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