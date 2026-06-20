ブルージェイズの岡本和真内野手は19日（日本時間20日）、敵地リグレーフィールドでのカブス戦に「7番三塁」で先発出場。3打数無安打でチームも2－16と大敗を喫した。

カナダの専門局『スポーツネット』は、ここまでチーム二冠王の岡本の打撃成績をピックアップ。球団新人史上2人目の記録を紹介した。

■安定した守備でもチームに貢献

今季からブルージェイズに入団した岡本は、開幕から4番打者を中心に、5番や7番として起用されている。前日まで、チーム75試合中73試合に出場し、打率.228、15本塁打、42打点、OPS.741をマーク。要所で結果を残し、堅実な働きを見せている。

『スポーツネット』のスタッツ専門公式Xは18日（同19日）、ブルージェイズにまつわる球団記録を紹介。メジャーでのキャリア最初の73試合で「15本塁打、40打点」を超えたのは、ボー・ビシェット内野手（現メッツ／16本塁打、43打点）に続いて岡本が球団史上2人目になるという。

中心打者としてはやや物足りない印象を受けるものの、新人としては合格点の滑り出し。守備でも巧みなグラブ捌きを披露し、度々窮地を救っている。“ルーキー”岡本の今後の飛躍にも期待がかかる。