強豪として知られる東海大大阪仰星高（大阪府枚方市）のラグビー部で昨年１２月、当時３年の男子部員が、別の部員に首を絞められて意識を失う事案があり、同高がいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に認定していたことが、同高への取材でわかった。

男子部員は倒れて頭を打っていたが、同高は１１９番していなかった。

同高によると、男子部員は昨年１２月３１日の練習後、校内の通路で、別の男子部員に突然背後から首を絞められて意識を失い、コンクリートの地面に後頭部を打ち付けた。連絡を受けた監督が駆けつけたが、男子部員の意識が回復し、１１９番はしなかった。

男子部員は母親と帰宅中に痙攣（けいれん）を起こし、その後救急搬送された。脳しんとうで頭痛などの症状があり、全治２か月と診断された。

同高が経緯を調査し、２月、いじめが原因と疑われる重大事態と認定した。男子部員に対する常習的な暴行は確認されなかったとしている。暴行した部員は、理由について「わからない」と話しているという。

同高では、生徒が頭を負傷するなどした時には１１９番する取り決めがあるが、監督は「頭を強打した認識がなかった」と説明しているといい、同高は口頭で注意した。取材に対し同高は「反省し、重く受け止めている」とした。

同高ラグビー部は、「花園」と呼ばれる冬の全国高校大会で過去６回優勝の強豪。