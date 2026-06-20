◇インターリーグ ドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日 ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠でオリオールズを破り、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。大谷翔平投手（31）は真美子夫人の第2子出産のため、今月12日（同13日）のホワイトソックス戦以来、今季4度目の欠場。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は大谷の現状について話した。

大谷は昨年4月、真美子夫人の第一子長女の出産のため、選手が出産に立ち会うための産休制度の「父親リスト」に入った。MLBは同リストを2011年に導入し、最長3日間出場登録から外し、他の選手を補充することが可能となっている。

球団は、この日の時点で「父親リスト」には入れておらず、試合は26人の出場登録枠を一人、欠く状態で臨んだ。球団は「父親休暇（パタニティ・リーブ）のためチームを離れています。今週末のいずれかの時点で復帰する見込み」と発表した。

指揮官は大谷と真美子夫人の第2子が誕生間近な状況について「ごく最近知った」としたうえで「赤ちゃんについては、もう近いとは思っていた。ただ、彼のプライバシーを尊重していたんだ」と話した。21日（同22日）までのオリオールズ3連戦中の復帰については「そう願っているけど、まだ分からない。まだ本人と話していないからね」と明言しなかった。