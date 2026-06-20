Excelって、難しそう！ 一生理解できない気がする！

これからExcelを使い始めたいけど、すでにアレルギー反応を示してしまっている人にぜひおすすめしたいのが、『500円でわかるエクセル2024』です。

「初心者におすすめ」「入門書として最適」とAmazonのレビューでも好評なこちらの一冊。本日6月20日限定で、なんと199円で買えちゃうチャンスですよ！

500円でわかるエクセル2024 (ワン・コンピュータムック) 編集:ゲットナビ編集部 \199 （2026/06/20 14:47時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

よく使われる実例文書をもとにしているから、わかりやすい！

本書は、集計表や家計簿、住所録、名簿など、実際にExcelがよく使われるシーンを例に出しながら、各種機能の使い方を学んでいくことができます。

もちろん、序章で「起動・終了の方法」「文字・数式入力の基本」「データの入力法」「セル、行、列の操作法」などについて丁寧に説明されています。まったくExcelの知識がない人でも無理なくスタートできるので、ご安心を！

すべての実例には、ダウンロードできるサンプルファイルが準備されている点も、初心者にうれしいポイント。誌面を見ながら実際にExcelを操作することで、確実に使い方を身につけられます。

関数やグラフも怖くない自分になれる！

Excelを使っていくと必ずぶつかる壁が、「関数」そして「グラフ」。ここで挫折したという人もいるでしょう。

でも大丈夫！ 関数は、基本的な構造や仕組みをしっかりと解説したうえで、使用頻度の高いものを中心に紹介されています。用例もピックアップされているので、実務に活かしやすい！

グラフに関しては、初歩的な作成方法にはじまり、データの関係性を理解しやすくなるデザイン部分の調整方法についてもしっかりと述べられています！

これで500円はコスパ良すぎ……と思ったら、今日だけ199円で買えるなんて、物価高の時代に信じられない！

ぜひこのチャンスをお見逃しなく！

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