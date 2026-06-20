◆米大リーグ ドジャース６ｘ―５オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースがオリオールズに逆転負けを喫し、連勝が３でストップした。先発の佐々木朗希投手（２４）が６回途中４安打３失点。父親としての役割を果たすためにチームを離脱した大谷翔平投手（３１）の不在をカバーできなかった。

この日の試合に大谷の姿はなかった。真美子夫人の第２子出産に伴い、球団は「今週末のどこかで復帰する見込みだ」とした。チームの顔が今季４度目の欠場となったが、大谷は“父親リスト”入りしておらず、チームはベンチ枠を１減の状態で戦っていた。

試合後、ロバーツ監督は「明日になれば（今後どうなるか）分かると思うけど、まだ彼とは話していない」と説明。このような状況になっていることは「ごく最近知った。本当に最近だ」という。「（出産が）近いとは思っていた。そういう状況だった。ただ、（大谷の）プライバシーを尊重していた」とほほ笑んだ。

昨年４月１８日（同１９日）には真美子夫人の第１子出産に立ち会うため「父親リスト」入りした大谷。１９日（同２０日）に真美子夫人が第１子となる長女を出産したことをインスタグラムで発表した。その時は１９日夜にロサンゼルスからテキサスに移動してチーム合流。２０日（同２１日）の敵地・レンジャーズ戦で復帰し、欠場は２試合だけだった。

第１子の時は２４年１２月２８日（同２９日）にインスタグラムで真美子夫人が第１子を妊娠したことを発表。性別や出産予定日などは明らかにしなかったが、愛犬・デコピン、ピンクのベビー服、自身が契約するニューバランスのグレーのベビーシューズ、赤ちゃんのスタンプを載せたエコー写真をアップし、「もうすぐ私たち家族にリトルルーキーが加わることが待ちきれません！」としていた。しかし、今回は事前の公表などはなかった。

大谷は２５年４月に長女が誕生した際にはインスタグラムで「愛する妻が健康で美しい娘を産んでくれたことに、心から感謝しています。娘よ、私たちをとても緊張させながらも、最高に幸せな親にしてくれてありがとう」などと感謝を記していた。