『2026FNS歌謡祭 夏』あいみょんが4年ぶりにステージに オープニングメドレー楽曲＆出演者決定【出演者一覧】
フジテレビで3日、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』を7月1日午後6時半から3時間半にわたり生放送する。この度、あいみょんの出演も決定。4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージを熱く盛り上げる。
【写真】M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁
今年メジャーデビュー10周年。数々のヒット曲で聴く人の心をつかんで離さないあいみょんが、4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。これまでに7回、2020年からは6年連続『NHK紅白歌合戦』に出場、さらに、多くの楽曲のストリーミング総再生数が1億回を突破など、さまざまな記録を打ち立ててきたあいみょん。
今年7月14日と15日にはデビュー10周年の記念ライブ『AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」 IN 阪神甲子園球場』を開催、そして、9月9日には自身初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM ‐ 唇を追え！‐ 』のリリースが決定するなど、楽しみなことが目白押し。そんなあいみょんが、代表曲『マリーゴールド』と2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット〜ある脳外科医の日記〜』（関西テレビ・フジテレビ系）の主題歌『会いに行くのに』の２曲を披露する。
今年の『FNS歌謡祭』は、最強夏うたサビメドレーでスタート。NEWSとモナキの２組はゆずの『夏色』をコラボ。アイナ・ジ・エンドとELAIZAはaikoの『花火』を、Number_iはケツメイシの『夏の思い出』をカバー。さらにME:Iは昨年に引き続きKARAの『GO GO サマー!』を、BE:FIRSTは桑田佳祐の『波乗りジョニー』、FRUITS ZIPPERはZONEの『secret base〜君がくれたもの〜』をパフォーマンスする。そして、JI BLUEとTREASUREはORANGE RANGEの『イケナイ太陽』をコラボ披露する。
■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
M!LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
（50音順）
【写真】M!LK、NiziU、ILLIT、DISH//ら…出演アーティスト解禁第3弾が解禁
今年メジャーデビュー10周年。数々のヒット曲で聴く人の心をつかんで離さないあいみょんが、4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。これまでに7回、2020年からは6年連続『NHK紅白歌合戦』に出場、さらに、多くの楽曲のストリーミング総再生数が1億回を突破など、さまざまな記録を打ち立ててきたあいみょん。
今年の『FNS歌謡祭』は、最強夏うたサビメドレーでスタート。NEWSとモナキの２組はゆずの『夏色』をコラボ。アイナ・ジ・エンドとELAIZAはaikoの『花火』を、Number_iはケツメイシの『夏の思い出』をカバー。さらにME:Iは昨年に引き続きKARAの『GO GO サマー!』を、BE:FIRSTは桑田佳祐の『波乗りジョニー』、FRUITS ZIPPERはZONEの『secret base〜君がくれたもの〜』をパフォーマンスする。そして、JI BLUEとTREASUREはORANGE RANGEの『イケナイ太陽』をコラボ披露する。
■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
★あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
FRUITS ZIPPER
ME:I
M!LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
（50音順）