元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が19日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身の将来のビジョンについて明かした。

将来的に自身の冠番組を持ちたいという高橋さんは「『大沢あかねと高橋成美のドタバタ恋愛劇場！』みたいなそういったような未来の話になりますけど、いつか自分の名前がタイトルにつくような…ゲストの方を招くという立場になると本当に別世界で、求められるレベルというか技術が全く違うっていうことに気付いたので」と明かした。

さらに、現在は日本オリンピアンズ協会の理事やJOCの評議員・アスリート委員を務め「一貫してスポーツ界を良くしようっていう気持ちから、現役のアスリートの環境をサポートしたり引退した後のキャリアもより良く。スポーツに対して子供たちが夢を持って選択肢のひとつとして入れられるような活動をやっています」と紹介。

続けて「スポーツって素晴らしいんですよ、私が一番よく知っていますし。スポーツ意外にも音楽であったり勉強研究その他でも同じような感動を得られるっていうのは事実なんですよ。ただ、小さいときに体育が嫌いでスポーツっていう選択肢をなくさないでほしい」とした上で、「人生ってどれだけ選択肢があるかで自分自身の意志が反映されて自分の人生を歩めると私は思っているので、1個スポーツを入れていてほしいという思いから体育の授業から改革していって体を動かすのが苦手な子でも色々なスポーツがあるんだよっていうのをみんなに教えていきたいと思っています」と話した。