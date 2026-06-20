MATCH 31 グループD第2戦



2026年6月20日 12:00キックオフ（会場：サンフランシスコベイエリアスタジアム)



トルコ 0-1 パラグアイ



初戦開催国のアメリカに1−4と大敗したパラグアイと、同じく初戦オーストラリアの硬い守備に成す術もなかったトルコ。ともに初戦を落としたチーム同士の対戦。グループステージ突破のためにも、この試合は絶対に勝ち点3が必要となる中、試合は開始早々に動く。トルコのパスミスからパラグアイがボールを奪って速攻。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたマティアス・ガラルサが左足を一閃。低いミドルシュートをゴール右下へ突き刺し、パラグアイがいきなり先制に成功した。





出鼻をくじかれたトルコは、その後主導権を握り何度かチャンスを作る。13分、ケレム・アクトゥルコールがペナルティエリア内に侵入し、マイナスのクロスを送る。ボールは相手DFに一度はね返されたものの、再びアクトゥルコールが回収。ペナルティエリア中央のアルダ・ギュレルへラストパスを送ると、ギュレルがシュートを放ったが、ボールはゴール上へと外れた。34分にトルコの決定機が訪れる。トルコがFKを獲得し、ハカン・チャルハノールのクロスにメルト・ミュルドゥルがタイミング良く頭で合わせるも、これはクロスバーに直撃。得点にはならなかった。すると前半アディショナルタイムにVARが介入。パラグアイのミゲル・アルミロンが口を塞いで何かを発言したとして同選手にレッドカードが提示。今大会から採用されている新ルールによって退場となり、パラグアイは1人少ない状況で後半に臨むことになった。一方数的優位にたったトルコは後半から果敢に攻める。47分、メリフ・デミラルのミドルシュートが枠をとらえたが、これは相手GKに阻まれた。62分にはケナン・ユルディズのクロスにデニス・ギュルが頭で合わせるも、威力が足りずキャッチされてしまう。数的優位な状況で多くのチャンスを作っているトルコ、しかし決定機を生かせずなかなかゴールをこじ開けられない。トルコはその後も何度はパラグアイのゴールを脅かすも、最後まで得点は生まれず。試合はそのまま終了し、1人少ないパラグアイが逃げ切った。［スコア］トルコ 0-1 パラグアイ［得点者］トルコパラグアイマティアス・ガラルサ（2）［ポゼッション］トルコ 65%パラグアイ 26%中立 9%［シュート数］トルコ：31本パラグアイ：7本［枠内シュート］トルコ：5本パラグアイ：2本［イエローカード］トルコエレン・エルマルパラグアイマティアス・ガラルサ［レッドカード］トルコなしパラグアイミゲル・アルミロントルコフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ヴィンチェンツォ・モンテッラGKウールジャン・チャクル（ガラタサライ）DFメリフ・デミラル（アル・アハリ）アブドゥルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）メルト・ミュルドゥル（フェネルバフチェ）フェルディ・カディオグル（ブライトン）MFハカン・チャルハノール（インテル）イスマイル・ユクセック（フェネルバフチェ）FWケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）交代出場45分 ケレム・アクトゥルコール→バルシュ・ユルマズ（ガラタサライ）60分 ユヌス・アクギュン→デニズ・ギュル（ポルト）60分 イスマイル・ユクセック→ジャン・ウズン（フランクフルト）71分 フェルディ・カディオグル→エレン・エルマル（ガラタサライ）86分 アブドゥルケリム・バルダクチ→オルクン・コクチュ（ベシクタシュ）パラグアイフォーメーション：［4-2-3-1］監督：グスタボ・アルファロGKオルランド・ヒル（サン・ロレンソ）DFオマル・アルデレテ（サンダーランド）フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ）フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ）グスタボ・ゴメス（パルメイラス）MFディエゴ・ゴメス（ブライトン）ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド）アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス）マティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド）FWフリオ・エンシソ（ストラスブール）イシドロ・ピッタ（レッドブル・ブラガンチーノ）交代出場45分 イシドロ・ピッタ→ダミアン・ボバディージャ（サンパウロ）67分 ディエゴ・ゴメス→グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）81分 フアン・カセレス→アレクサンドロ・マイダナ（タジャレス）91分 フリオ・エンシソ→ガブリエル・アバロス（インデペンディエンテ）91分 マティアス・ガラルサ→ホセ・カナレ（ラヌース）