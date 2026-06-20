まさかの1次リーグ敗退が決まったトルコ Photo/Getty Images

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MATCH 31　グループD第2戦

2026年6月20日 12:00キックオフ（会場：サンフランシスコベイエリアスタジアム)

トルコ 0-1 パラグアイ

初戦開催国のアメリカに1−4と大敗したパラグアイと、同じく初戦オーストラリアの硬い守備に成す術もなかったトルコ。ともに初戦を落としたチーム同士の対戦。グループステージ突破のためにも、この試合は絶対に勝ち点3が必要となる中、試合は開始早々に動く。トルコのパスミスからパラグアイがボールを奪って速攻。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたマティアス・ガラルサが左足を一閃。低いミドルシュートをゴール右下へ突き刺し、パラグアイがいきなり先制に成功した。

出鼻をくじかれたトルコは、その後主導権を握り何度かチャンスを作る。13分、ケレム・アクトゥルコールがペナルティエリア内に侵入し、マイナスのクロスを送る。ボールは相手DFに一度はね返されたものの、再びアクトゥルコールが回収。ペナルティエリア中央のアルダ・ギュレルへラストパスを送ると、ギュレルがシュートを放ったが、ボールはゴール上へと外れた。

34分にトルコの決定機が訪れる。トルコがFKを獲得し、ハカン・チャルハノールのクロスにメルト・ミュルドゥルがタイミング良く頭で合わせるも、これはクロスバーに直撃。得点にはならなかった。

すると前半アディショナルタイムにVARが介入。パラグアイのミゲル・アルミロンが口を塞いで何かを発言したとして同選手にレッドカードが提示。今大会から採用されている新ルールによって退場となり、パラグアイは1人少ない状況で後半に臨むことになった。

一方数的優位にたったトルコは後半から果敢に攻める。47分、メリフ・デミラルのミドルシュートが枠をとらえたが、これは相手GKに阻まれた。62分にはケナン・ユルディズのクロスにデニス・ギュルが頭で合わせるも、威力が足りずキャッチされてしまう。

数的優位な状況で多くのチャンスを作っているトルコ、しかし決定機を生かせずなかなかゴールをこじ開けられない。

トルコはその後も何度はパラグアイのゴールを脅かすも、最後まで得点は生まれず。試合はそのまま終了し、1人少ないパラグアイが逃げ切った。

［スコア］
トルコ 0-1 パラグアイ

［得点者］
トルコ

パラグアイ
マティアス・ガラルサ（2）

［ポゼッション］
トルコ 65%
　
パラグアイ 26%
　
中立 9%

［シュート数］
トルコ：31本

パラグアイ：7本

［枠内シュート］
トルコ：5本

パラグアイ：2本

［イエローカード］
トルコ
エレン・エルマル

パラグアイ
マティアス・ガラルサ

［レッドカード］
トルコ
なし

パラグアイ
ミゲル・アルミロン

トルコ

フォーメーション：［4-2-3-1］

監督：ヴィンチェンツォ・モンテッラ

GK
ウールジャン・チャクル（ガラタサライ）

DF
メリフ・デミラル（アル・アハリ）
アブドゥルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）
メルト・ミュルドゥル（フェネルバフチェ）
フェルディ・カディオグル（ブライトン）

MF
ハカン・チャルハノール（インテル）
イスマイル・ユクセック（フェネルバフチェ）

FW
ケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）
アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）
ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）
ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）

交代出場
45分　ケレム・アクトゥルコール→バルシュ・ユルマズ（ガラタサライ）
60分　ユヌス・アクギュン→デニズ・ギュル（ポルト）
60分　イスマイル・ユクセック→ジャン・ウズン（フランクフルト）
71分　フェルディ・カディオグル→エレン・エルマル（ガラタサライ）
86分　アブドゥルケリム・バルダクチ→オルクン・コクチュ（ベシクタシュ）
パラグアイ

フォーメーション：［4-2-3-1］

監督：グスタボ・アルファロ

GK
オルランド・ヒル（サン・ロレンソ）

DF
オマル・アルデレテ（サンダーランド）
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ）
フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ）
グスタボ・ゴメス（パルメイラス）
MF
ディエゴ・ゴメス（ブライトン）
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド）
アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス）
マティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド）
FW
フリオ・エンシソ（ストラスブール）
イシドロ・ピッタ（レッドブル・ブラガンチーノ）

交代出場
45分　イシドロ・ピッタ→ダミアン・ボバディージャ（サンパウロ）
67分　ディエゴ・ゴメス→グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）
81分　フアン・カセレス→アレクサンドロ・マイダナ（タジャレス）
91分　フリオ・エンシソ→ガブリエル・アバロス（インデペンディエンテ）
91分　マティアス・ガラルサ→ホセ・カナレ（ラヌース）