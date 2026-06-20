［W杯マッチ31］数的優位+30本以上のシュートを放つも得点は生まれなかったトルコ 1人少ないパラグアイの堅守に苦しみまさかのGL敗退
MATCH 31 グループD第2戦
2026年6月20日 12:00キックオフ（会場：サンフランシスコベイエリアスタジアム)
トルコ 0-1 パラグアイ
初戦開催国のアメリカに1−4と大敗したパラグアイと、同じく初戦オーストラリアの硬い守備に成す術もなかったトルコ。ともに初戦を落としたチーム同士の対戦。グループステージ突破のためにも、この試合は絶対に勝ち点3が必要となる中、試合は開始早々に動く。トルコのパスミスからパラグアイがボールを奪って速攻。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたマティアス・ガラルサが左足を一閃。低いミドルシュートをゴール右下へ突き刺し、パラグアイがいきなり先制に成功した。
34分にトルコの決定機が訪れる。トルコがFKを獲得し、ハカン・チャルハノールのクロスにメルト・ミュルドゥルがタイミング良く頭で合わせるも、これはクロスバーに直撃。得点にはならなかった。
すると前半アディショナルタイムにVARが介入。パラグアイのミゲル・アルミロンが口を塞いで何かを発言したとして同選手にレッドカードが提示。今大会から採用されている新ルールによって退場となり、パラグアイは1人少ない状況で後半に臨むことになった。
一方数的優位にたったトルコは後半から果敢に攻める。47分、メリフ・デミラルのミドルシュートが枠をとらえたが、これは相手GKに阻まれた。62分にはケナン・ユルディズのクロスにデニス・ギュルが頭で合わせるも、威力が足りずキャッチされてしまう。
数的優位な状況で多くのチャンスを作っているトルコ、しかし決定機を生かせずなかなかゴールをこじ開けられない。
トルコはその後も何度はパラグアイのゴールを脅かすも、最後まで得点は生まれず。試合はそのまま終了し、1人少ないパラグアイが逃げ切った。
［スコア］
トルコ 0-1 パラグアイ
［得点者］
トルコ
パラグアイ
マティアス・ガラルサ（2）
［ポゼッション］
トルコ 65%
パラグアイ 26%
中立 9%
［シュート数］
トルコ：31本
パラグアイ：7本
［枠内シュート］
トルコ：5本
パラグアイ：2本
［イエローカード］
トルコ
エレン・エルマル
パラグアイ
マティアス・ガラルサ
［レッドカード］
トルコ
なし
パラグアイ
ミゲル・アルミロン
トルコ
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ヴィンチェンツォ・モンテッラ
GK
ウールジャン・チャクル（ガラタサライ）
DF
メリフ・デミラル（アル・アハリ）
アブドゥルケリム・バルダクチ（ガラタサライ）
メルト・ミュルドゥル（フェネルバフチェ）
フェルディ・カディオグル（ブライトン）
MF
ハカン・チャルハノール（インテル）
イスマイル・ユクセック（フェネルバフチェ）
FW
ケレム・アクトゥルコール（フェネルバフチェ）
アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）
ケナン・ユルディズ（ユヴェントス）
ユヌス・アクギュン（ガラタサライ）
交代出場
45分 ケレム・アクトゥルコール→バルシュ・ユルマズ（ガラタサライ）
60分 ユヌス・アクギュン→デニズ・ギュル（ポルト）
60分 イスマイル・ユクセック→ジャン・ウズン（フランクフルト）
71分 フェルディ・カディオグル→エレン・エルマル（ガラタサライ）
86分 アブドゥルケリム・バルダクチ→オルクン・コクチュ（ベシクタシュ）
パラグアイ
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：グスタボ・アルファロ
GK
オルランド・ヒル（サン・ロレンソ）
DF
オマル・アルデレテ（サンダーランド）
フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ）
フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ）
グスタボ・ゴメス（パルメイラス）
MF
ディエゴ・ゴメス（ブライトン）
ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド）
アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス）
マティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド）
FW
フリオ・エンシソ（ストラスブール）
イシドロ・ピッタ（レッドブル・ブラガンチーノ）
交代出場
45分 イシドロ・ピッタ→ダミアン・ボバディージャ（サンパウロ）
67分 ディエゴ・ゴメス→グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）
81分 フアン・カセレス→アレクサンドロ・マイダナ（タジャレス）
91分 フリオ・エンシソ→ガブリエル・アバロス（インデペンディエンテ）
91分 マティアス・ガラルサ→ホセ・カナレ（ラヌース）