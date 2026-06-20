イングランド代表は6月17日に行われたワールドカップ・グループリーグ初戦でクロアチア代表と対戦し、4-2の勝利を収めた。バイエルン所属のFWハリー・ケインの2ゴールに加え、バルセロナ所属のFWマーカス・ラッシュフォード、レアル・マドリード所属のMFジュード・ベリンガムが得点を挙げ、白星スタートを飾っている。



そのなかで注目を集めたのがベリンガムのパフォーマンスだ。後半にゴールを決めるなど、トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表の攻撃をけん引。試合後には、元ドイツ代表MFトニ・クロース氏が賛辞を送った。『MARCA』が報じている。





クロース氏はベリンガムについて、「ジュード・ベリンガムは私のお気に入りの選手の一人だ。彼はあらゆるものを持っている」と評価。そのうえで、「非常に完成度の高い選手であり、そのポジションで世界最高になれる可能性を秘めている。必要な資質をすべて備えている」と語った。さらに、「ゲーム理解力は素晴らしい。守備のデュエルでも戦えるフィジカルがあり、左足、右足、ヘディングで得点できる。ペナルティーエリアにも入っていけるし、試合を読む力もある。メンタリティーも素晴らしい」と絶賛している。また、「みんな気づいているか分からないが、私は彼の大ファンなんだ」と笑顔を交えてコメントした。クロース氏とベリンガムは、レアル・マドリードでともにプレイした間柄。2023-24シーズンにはラ・リーガとUEFAチャンピオンズリーグ制覇を経験しており、ベリンガムの実力を間近で見てきた人物だからこその高い評価と言えるだろう。今季のベリンガムはクラブで40試合8ゴール5アシストと、数字だけを見れば突出した成績ではない。それでもイングランド代表では依然として中心的な存在であり、クロアチア代表戦でもその重要性を証明した。クロース氏から「世界最高になれる」と太鼓判を押されたベリンガム。ワールドカップ初戦で結果を残した22歳は、イングランド代表を1966年以来となる世界一へ導くキーマンとして期待を集めている。