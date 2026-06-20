レスリング女子日本代表は20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施中の強化合宿を報道陣に公開。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（カザフスタン・アスタナ）の両大会の代表に選ばれている57キロ級の藤波朱理（レスター）も参加した。

5月の全日本選抜選手権で、大会3週間前に左膝の側副靱帯損傷のケガを負っていたことを明かした藤波は、この日も左膝をサポーターなどで保護して練習。「（回復具合は）7、8割。自分の動きをする分には問題ないが、足首を取られた時は、無理せずにやっている」と現状を語った。

それでも練習では五輪区分で2階級上の石井亜海や1階級上の尾崎野乃香とも組み合うなど、自身よりも重い階級の選手と肌を合わせる積極性を見せた。「試合に勝つ練習もそうだけど、レスリングが楽しくてやっている。学びもあるし、楽しい気持ちでできている」と同じ階級の選手との練習では得られない刺激や学びを得ている様子だった。

アジア大会は開幕まで3カ月。三重県出身の藤波にとって、準地元の愛知県内で行われる32年ぶりの日本でのアジア大会は「パリ五輪が終わってからの、一番のモチベーション」だったほどの重要な大会だ。家族や親類、地元の友達も応援に駆け付けるそうで、「現役中は最初で最後。肉眼で見てもらえる大会は、モチベーションでしかない。必ず優勝したい」と改めて強調。現在は公式戦153連勝中で、アジア大会、世界選手権と優勝なら160連勝の節目に届きそうだが、「（連勝記録で）注目していただけるのはうれしいし、そこは強み」とアピールした。